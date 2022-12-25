«Антиизраильские резолюции»: как распределение голосов в ООН повлияет на оценку ситуации в Иудее и Самарии

Голосование в Генассамблее ООН может оказать давление на судей Гаагского трибунала на основании мировоззрения международного сообщества.

В ближайшие две недели Генассамблея ООН обсудит и примет решение об участии Международного суда в Гааге по вопросу о том, является ли нынешнее израильское присутствие в Иудее и Самарии «постоянной оккупацией».

Об этом сообщает Аруц Шева.

Израильские власти оценивают, что, скорее всего, решение будет одобрено и готовятся бороться с его последствиями.

Высокопоставленный чиновник заявил, что «этот шаг является частью более широкой палестинской кампании, направленной на то, чтобы попытаться изобразить Израиль как государство апартеида. Мы видим, что палестинцы демонстрируют, как им тяжело, и пытаются активизировать деятельность на международной арене, скрывая преступления ХАМАСа, Исламского джихада и других».

Он добавил: «Борьбу разделяют многие партии в Израиле. При первом голосовании активность против резолюции привела к относительно хорошей ситуации, потому что большинство европейских стран ее не поддержали. Это произошло после наших действий, которые ясно дали понять, что это является раздражающим ходом, который вредит возможности возобновления переговоров и может привести к стабильности».

«Мы продолжаем действовать против длинного списка стран, не поддержавших Израиль. Премьер-министр Лапид направил письмо примерно в 60 стран, президент Герцог говорил с руководителями государств, и другие партии участвовали в кампании. Но мы должны отметить, что другая сторона тоже работает», — сказал источник.

Напомним, что это предложение резолюции исходит от палестинцев, хотя американская администрация послала им четкий сигнал о том, что она против.

Голосование в Генассамблее ООН имеет значительные последствия, поскольку оно может повлиять на судей трибунала на уровне понимания того, каково мировоззрение международного сообщества.

В Израиле пока не принято решение, как вести себя перед судом в Гааге и стоит ли частично с ним сотрудничать или вообще воздержаться от выдвижения позиции.

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