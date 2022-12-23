В Европейском совете сделали заявление по поводу членства россии в Совбезе ООН

Об этом он заявил в интервью телеканалу RTVi.

«Думаю, что в международном праве есть недостаток, если постоянный член Совбеза ООН, в данном случае россия, вопиюще нарушает международное право. На мой взгляд, следовало бы установить механизм прекращения членства: я не говорю о полном исключении россии (из ООН — прим. ред.), но как минимум о прекращение членства россии в Совбезе», — сказал Мишель.

При этом, по его словам, сейчас это якобы «невозможно», поскольку «приведет в тупик сам концепт безопасности ООН».

«Мы хорошо видели, что до начала боевых действий в Украине концепт безопасности ООН уже … испытывал немало трудностей в функционировании при решении больших международных проблем. Таким образом, я среди тех, кто считает, что рано или поздно реформа функционирования ООН будет неминуема», — резюмировал Мишель.

Как сообщал Курсор, в Палату представителей США внесли резолюцию с призывом добиваться исключения российской федерации из Совета Безопасности ООН. С соответствующей инициативой выступили два американских законодателя, возглавляющие независимую правительственную комиссию по правам человека.

«Развязав агрессивную войну, россия нарушила действие Устава ООН, что ставит под сомнение ее право занимать место в Совбезе», — говорится в тексте резолюции.

Ранее Курсор писал, что Израиль обратился к ООН с важным призывом. Миссия Израиля при ООН в Женеве высказалась после того, как в одном из отчетов использовалась фраза «еврейское лобби».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!