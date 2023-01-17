Антиправительственные демонстрации: к протестам присоединяются айтишники

Руководители, инвесторы и простые сотрудники IT-компаний заявили о присоединении к антиправительственным демонстрациям, которые продолжаются в стране.

Об этом сообщает портал Tech12.

В частности, свое участие в демонстрациях, которые запланированы на ближайшую субботу, подтвердили Рон Сегев из TLV, предприниматель Шломо Крамер, а также инвесторы Джиджи Леви и Рони Захави и многие другие.

«Присоединение к демонстрациям — не единственный шаг в арсенале организаторов протеста, которые также планируют собрать капитал для финансирования затянувшейся борьбы против плана министра юстиции Ярива Левина», — говорится в статье.

«На протяжении десятилетий Израиль боролся за то, чтобы привлечь иностранный капитал для инвестиций в местные высокие технологии. Ущерб демократии повысит уровень риска иностранных инвестиций в Израиле и значительно повредит нашей способности привлекать иностранных инвесторов. Это означает, что компании будут вынуждены регистрироваться за границей и переводить свою деятельность за границу, чтобы продолжить приток инвестиций, что будет иметь далеко идущие экономические последствия для поступления денежных средств в государственную казну», — отметил Рон Сегев.

Как сообщал Курсор, в субботу, 14 января, в Тель-Авиве десятки тысяч людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы. Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.

Ранее Курсор информировал о том, что полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».