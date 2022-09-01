Апелляция по делу Амирама Бен Улиэля: что постановил Верховный суд

Амирам Бен Улиэль совершил ужасное преступление в Думе в 2015 году, когда по его вине погибла палестинская семья. Он совершил поджег, в результате которого умерли трое членов семьи Давабша в деревне Дума на Западном берегу. Верховный суд в четверг отклонил его апелляцию.

Об этом пишет «The Times of Israel».

За совершенное преступление Амирама Бен Улиэль приговорили к трем пожизненным заключениям, а также дали еще 20 лет за смертоносный взрыв зажигательной бомбы, в результате которого Рихам и Саад Давабша были убиты вместе с их 18-месячным сыном Али Саадом. В этой трагедии выжил только старший сын пары, Ахмед, который получил ужасные ожоги; ему тогда было 5 лет.

В ответ на апелляцию, что подал Амирам, суд заявил, что «нет сомнений» в том, что Бен Улиэль совершил «шокирующее и глубоко тревожное» нападение на дом палестинской семьи.

«Убийство требует глубокого самоанализа в израильском обществе», — добавил судья Ицхак Амит.

Ранее «Курсор» писал о том, что российского солдата приговорили к пожизненному заключению за преступления в Украине.