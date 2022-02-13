Араб напал на израильтянина возле офиса депутата Бен-Гвира

Депутат Кнессета Итамар Бен Гвир прибыл в район Шимон а-Цадик и открыл там свой офис в знак солидарности с израильтянами, однако мероприятие не обошлось без драки.

После двух терактов в Шимон а-Цадик, которые произошли в эти сутки, в район прибыл депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир. Он решил открыть свой офис для того, чтобы поддержит израильтян, которые там проживают. Однако местные арабы устроили протест, чтобы сорвать мероприятие.

Об этом сообщили на телеграм-канале Израиль | Медиа Архив.

«Полиция подпустила арабских террористов к израильтянам. После чего один из террористов атаковал израильтянина, тот начал защищаться», — сообщили администраторы канала.

На видео, которые сняли очевидцы, можно увидеть драку. В ролике четко видно, как один из арабов нападает на израильтянина.

Ранее Курсор сообщал, что в Иудее и Самарии продолжаются арабские теракты и нападения на поселенцев и солдат.

Кроме того, редакция нашего сайта писала, что в Шимон а-Цадик в Иерусалиме произошел автомобильный тракт.

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