Арабские партии БАЛАД и ХАДАШ пойдут на выборы единым списком: реакция ТААЛ

Примечательно, что арабские партии БАЛАД и ХАДАШ договорились о том, как разделить голоса, если они пойдут на выборы единым списком. Соглашение было подписано в штаб-квартире партии ХАДАШ в Назарете, о чем стало известно в ночь на 10 сентября. В партии ТААЛ отрицательно отреагировали на данную новость.

Об этом сообщают «Детали».

В соглашении сказано, что БАЛАД получит 2 и 5 места в списке, а если партия получит только 5 мандатов, то между 5 и 6 местом в списке будет ротация. Партии также договорились никого не рекомендовать на должность премьер-министра. Ахмед Тиби из партии ТААЛ отметил, что такое решение оставляет ТААЛза за бортом, и что это «нож в спину».

Однако обозреватель сайта «ХаАрец» Джеки Хури считает, что все арабские партии наоборот заинтересованы в том, чтобы привлечь ТААЛ, и в ближайшие время состоится совместное заседание фракций. Но пока остается под вопросом, насколько это будет эффективно. Присутствовавшие на слиянии партий ХАДАШ и БАЛАД описывают царившую там «токсичную» атмосферу взаимного недоверия. Арабские чиновники волнуются за то, чтобы это не сказалось на настрое избирателей.

Ранее «Курсор» писал о том, что предпринимаются попытки убедить партии БАЛАДи ТААЛ принять ротацию как часть договоренности, которая восстановит «Объединенный список».