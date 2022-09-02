Наметился значительный прогресс в переговорах между партиями Объединенного списка — отчет

Предпринимаются попытки убедить партии Балад и Таал принять ротацию как часть договоренности, которая восстановит «Объединенный список»

Арабо-израильский новостной веб-сайт Kul al-Arab сообщил, что был достигнут прогресс в переговорах по воссоединению «Объединенного списка»в ближайшем будущем, заявив, что спор вращается вокруг вопроса о шестом месте в списке.

Недавние сообщения показали, что партия Таал, возглавляемая депутатом Ахмедом Тиби, и партия Балад рассматривают возможность участия в предстоящих выборах отдельно от «Объединенного списка», который представляет собой альянс Таала, Балада и Хадаша.

Согласно отчету, предпринимаются попытки убедить Балад и Таал согласиться на ротацию между местами 6 и 7 в общем списке, что проложит путь к восстановлению «Объединенного списка».

Хадаш требует три из первых шести мест в списке, Балад требует два, и Таал тоже. Источник в Хадаше сообщил, что с Таалом составлено соглашение на случай, если Балад решит баллотироваться на выборах в одиночку.

Недавно министр обороны Бени Ганц призвал арабскую общественность «собираться на избирательные участки» в день выборов, чтобы повлиять на результаты.

Ранее на этой неделе член Кнессета Эли Авидар, основатель партии «Свободный Израиль», заявил, что левый блок не сможет сформировать правительство без арабских партий.

Ранее Курсор писал, что опрос показал, что правый блок теряет силу. Новые выборы все ближе, но пока ни один блоков не получает необходимого большинства для формирования правительства.

согласно опросу, Бен-Гвир получает больше поддержки населения. Стало известно, что только 48% респондентов не хотят видеть его на посту министра. Также мы сообщали, что Авода и МЕРЕЦ подписали соглашение о разделе голосов. Партии «Авода» и Мерец» решили подписать соглашение о разделении голосов в преддверии выборов в Кнессет, которые пройдут в ноябре.

Стало известно, что может помочь Нетаниягу получить необходимое большинство. 1 ноября в Израиле пройдут очередные выборы в Кнессет, пока что ни один блок не получает большинства, но все может измениться.

Ранее «Курсор» писал слова Либермана: «Если Нетаниягу получит 61 место в Кнессете — будет катастрофа для Израиля». Министр финансов Авигдор Либерман заявил, что не войдет в состав правительства с бывшим премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу («Ликуд»).

Курсор сообщал, что Нир Орбах рассказал, какой союз партий может спасти правый блок на выборах. Нир Орбах рассказал, что может помочь правому блоку получить необходимое большинство в Кнессете.

«Страшно представить, какие будут результаты»: Либерман обрушился на Нетаниягу.