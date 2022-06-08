Арабские жители напали на учеников ешивы в Лоде

Учащиеся средней школы ешивы, совершающие поездку по городу, вызвали полицию после того, как на них напали с помощью перцового баллончика. Ни один нападавший не был арестован.

Одиннадцатиклассники средней школы ешивы в Мицпе-Рамон, посещавшие город Лод, подверглись нападению со стороны местных арабских жителей города.

Об этом сообщает Israel National News.

Студенты защищались, как могли, а затем скрылись в ближайшей синагоге после того, как на одного из них напали с помощью перцового баллончика. Была вызвана полиция, которая помогла группе покинуть город, но не смогла арестовать ни одного из нападавших.

Однако ранним утром следующего дня полиция провела обыск в домах раввина средней школы, который был в поездке со студентами, и гида. Раввина в это время не было дома, и полиция оставила повестку явиться в полицейский участок Лода в определенный час.

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Раввина задержали, надели наручники, а его семья в шоке наблюдала за этим, и заключили под арест по обвинению в причинении материального ущерба. С тех пор он был освобожден под залог и на ограничительных условиях.

Адвокат Ади Кейдар из организации правовой помощи Хонену раскритиковал полицию за их действия. «Студенты, совершавшие поездку по городу Лод, подверглись нападению группы бунтовщиков из группы меньшинств, и когда после инцидента на место прибыла полиция, евреи объяснили им, что произошло. И что они сделали? Посреди ночи отца четверых детей, законопослушного гражданина и учителя, арестовали на глазах у жены без всякой на то причины и отпустили только поздно утром после тщательного расследования».

«Похоже, что полиция решила продолжить свою защиту агрессивных меньшинств и преследование жертв. Они активно наносят ущерб общественной безопасности», — добавил Кейдар.

Также на инцидент отреагировал глава партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич.

«С израильской полицией происходит что-то очень плохое», — сказал он. «Снова и снова мы слышим, как еврейские жертвы преступлений изображаются виновными в преступлениях, чтобы получить искусственное спокойствие, которое в конечном итоге взорвется нам в лицо. Теперь мы даже видим, как они применяют насильственные методы, арестовывая людей посреди ночь без причины, когда жены и дети смотрят в ужасе».

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