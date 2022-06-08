«Сионисты устроили Холокост»: вандалы осквернили табличку у входа в музей в Иерусалиме

Полиция начала расследование после обнаружения надписей, разжигающих ненависть, в Музее Холокоста (Палате Холокоста) на горе Сион в Иерусалиме.
Как показал KANN на фото, надписи были сделаны на табличке у входа и даже на урне.
«Сионисты устроили Холокост», — написали вандалы.
«Сионисты = нацисты», — еще одна надпись, сделанная вандалами.
Муниципалитет приступит сегодня к удалению этих оскорблений.
Палата Холокоста была создана в 1948 году Министерством по делам религий.
В отличие от Яд ва-Шема, официального мемориального музея памяти жертв Холокоста, основанного в 1953 году на горе Герцль, музей на Сионе символизирует возрождение после разрушения. Раввинат выбрал гору Сион местом для Палаты Холокоста, так как она близко находится к гробнице Давида, которая символизирует обещание мессианского искупления (через Мессию, сына Давида).
Ранее Курсор передавал, что резервисты ЦАХАЛа переоденутся террористами ХАМАС в знак протеста против расследования СПЧ ООН.
Также мы информировали, что известная израильская пекарня повысит цены на хлеб на 8 процентов.