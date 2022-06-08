«Сионисты устроили Холокост»: вандалы осквернили табличку у входа в музей в Иерусалиме

Вандалы напали на Музей Холокоста, известный также как Палата Холокоста, на горе Сион в Иерусалиме. Они сделали оскорбительные надписи на нескольких предметах у входа в музей. Фото смотрите ниже.

Полиция начала расследование после обнаружения надписей, разжигающих ненависть, в Музее Холокоста (Палате Холокоста) на горе Сион в Иерусалиме.

Как показал KANN на фото, надписи были сделаны на табличке у входа и даже на урне.

«Сионисты устроили Холокост», — написали вандалы.

"הציונים עשו את השואה": המשטרה פתחה בחקירה לאחר שאיתרה כתובות שנאה במוזיאון השואה שבהר ציון בירושלים@SuleimanMas1 @VeredPelman pic.twitter.com/fBF6mjAb6S — כאן חדשות (@kann_news) June 8, 2022

«Сионисты = нацисты», — еще одна надпись, сделанная вандалами.

Муниципалитет приступит сегодня к удалению этих оскорблений.

Палата Холокоста была создана в 1948 году Министерством по делам религий.

В отличие от Яд ва-Шема, официального мемориального музея памяти жертв Холокоста, основанного в 1953 году на горе Герцль, музей на Сионе символизирует возрождение после разрушения. Раввинат выбрал гору Сион местом для Палаты Холокоста, так как она близко находится к гробнице Давида, которая символизирует обещание мессианского искупления (через Мессию, сына Давида).

״ציונים = נאצים״: אלמונים כתבו במהלך הלילה כתובות נאצה במוזיאון השואה שבהר ציון. המשטרה פתחה בחקירה, העירייה תפעל למחיקת הכתובות pic.twitter.com/wcS5JmGShX — יערה אברהם | Yaara Avraham (@yaara_avraham) June 8, 2022

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