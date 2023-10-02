"Кто бы мог себе такое представить несколько лет назад".

Жители Объединенных Арабских Эмиратов проникновенно исполнили хасидскую песню во время поездки в автомоболие.

Соответствующее видео публикует Telegram-канал Голос Израиля.

"Арабы из ОАЭ поют хасидские песни. Кто бы мог себе такое представить несколько лет назад", - говорится в подписи к видео.

Как сообщал Курсор, большинство арабов считают, что евреи не имеют право на суверенитет в Израиле. Согласно опросу, 75% израильских арабов считают, что евреи не имеют право на суверенитет в Израиле. Однако стоит отметить, только 23% израильских арабов примут сторону иностранного государства в случае вторжения в Израиль.

Также мы писали о том, что в марте полиция арестовала двух арабов по подозрению в поджоге «Бейт ха-Гадзо» — центра культурного наследия эфиопских евреев, расположенного за довоенной школой в районе Рамат-Эшколь города Лод.

Ранее мы рассказывали, что высокопоставленный член террористической организации ХАМАС Абдель Рахман Шадид начал угрожать Израилю, потому что ему не по душе новая политика министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Кроме того, Курсор информировал о том, что 47% арабо-израильских респондентов заявили, что владеют ивритом на уровне от "среднего" до "почти нулевого". В ходе опроса в первую очередь отслеживалось знание иврита среди еврейско-израильских мужчин и женщин по сравнению с арабо-израильскими мужчинами и женщинами.

Результаты исследования показали, что 53% арабов оценили свой иврит как "хороший" или "очень хороший" по сравнению с 91% евреев-израильтян.