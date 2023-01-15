ХАМАС выступил с угрозами из-за действий Бен-Гвира

«Правительство будет нести ответственность за угрозы Бен-Гвира в отношении палестинских заключенных», — заявил представитель ХАМАСа.

Один из высокопоставленных членов террористической организации ХАМАС Абдель Рахман Шадид выступил с угрозами в адрес Израиля из-за новой политики министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в отношении террористов, заключенных в тюрьмах.

Он заявил: «Мы в движении ХАМАС не делаем различий между одним сионистским правительством и другим, поскольку между нами существует согласие относительно их преступления против палестинцев».

Он опасается новой политики министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в отношении заключенных-террористов. По его словам, «сионистское правительство будет нести ответственность за угрозы Бен-Гвира в отношении палестинских заключенных». Он уверен, что Бен-Гвир не сможет выполнить свои решения, поскольку «Ислам даст воинственный ответ на продолжающиеся преступления оккупации против палестинского народа и святых мест».

Шадид считает, что «цель экстремистского оккупационного правительства состоит в том, чтобы ликвидировать палестинское присутствие и уничтожить его», но «сионистская оккупация не сможет сломить волю и решимость палестинского народа».

ХАМАС заявил:«Сопротивление готово ответить на продолжающиеся преступления оккупации против заключенных и палестинского народа. Проблема заключенных носит всеобъемлющий характер и представляет собой красную черту, которую нельзя переходить».

Ранее Курсор писал, что ХАМАС выступает с угрозами будущему правительству.

Также мы информировали, что Бен-Гвир ограничил для депутатов Кнессета возможность посещения заключенных.