Арабы ночью снова устроили массовые беспорядки в Иерусалиме

В сети показали видео, на которых можно увидеть столкновения арабов, вышедших к Шхемским воротам, с полицией. Запечатлена профессиональная работа сил безопасности.

В ночь на пятницу арабы в Иерусалиме в очередной раз устроили масштабные беспорядки. Возможно, это связано с новым терактом в Тель-Авиве.

Об этом пишет телеграм-канал Израиль | Медиа Архив.

Также показали видео с места событий. На опубликованных на канале кадрах можно увидеть толпу, а также столкновения с полицией.

Ранее редакция нашего сайта писала, что арабы-бедуины сбили двух полицейских возле Омера.

Кроме того, Курсор сообщал, что после терактов опрос показал мрачные перспективы безопасности среди израильтян.

Еще напомним, что арабские террористы открыли огонь по израильскому поселку Эфрат.