Арабы поиздевались над евреем-харедим в больнице Иерусалима

В сети появилось видео, на котором несколько арабов издеваются над евреем-харедим в лифте медицинского центра Шаарей- Цедек в Иерусалиме.

По информации СМИ, таким образом арабы якобы праздновали теракт в Неве-Яакове, однако четких данных о том, когда было снято видео, нет.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир потребовал, чтобы полиция проверила соответствующее видео.

Тем временем в больнице уже прокомментировали событие.

«Это серьезный инцидент, и мы выражаем свое отвращение. Это не работники больницы. Судя по нашему исследованию, видео не последних дней, а скорее более старое и не имеет отношения к террористическим атакам в выходные. Мы продолжим расследование инцидента, чтобы точно понять, когда и что произошло, и мы будем оттачивать и улучшать систему, чтобы предотвратить повторение подобных происшествий», — пообещали в медучреждернии.

מה זה הדבר הזה?!

ערבים שבאו לקבל שירות בבית החולים שערי צדק צוהלים רוקדים על הפיגוע מול יהודי במעלית. מה זה??? פשוט טרנספר!!! pic.twitter.com/JjDrXARFcq — איילת לאש (@ayeletlash9) January 29, 2023

Как сообщал Курсор, родители убийцы семи человек в Иерусалиме бурно «отпраздновали» совершенный им теракт. Отец террориста, убившего семь человек возле синагоги в Иерусалиме, заявил, что рад поступку сына.

«Я рад, что он это сделал. Он верил в Аллаха и умер мученической смертью по своей воле или по воле Бога. Для нас это праздник, как свадьба», — сказал отец террориста.

В свою очередь мать убийцы вышла на улицы раздавать шоколад в честь «подвига» сына.

Ранее мы информировали о том, что 28 января в Иерусалиме произошел уже второй теракт за несколько дней. 13-летний подросток из Восточного Иерусалима по имени Мухаммад Алият прибыл на место на автобусе с пистолетом, который, вероятно, привез из дома и спрятал за припаркованной машиной.

Потом он заметил группу из 5 евреев и начал по ним стрелять. Террорист ранил отца и сына, после чего по нему был открыт ответный огонь. Семья 13-летнего утверждает, что их сын-подросток не является террористом.

Это произошло на следующий день после первого теракта в Иерусалиме, в рамках расследования которого полиция уже задержала 42 человека.