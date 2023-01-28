Расследование теракта в Иерусалиме: полиция задержала 42 человека

Большинство задержанных — родственники террориста или его соседи по дому.

В пятницу, 27 января, в Иерусалиме в районе Неве-Яаков произошел террористический акт, во время которого погибли семь человек. Сразу после трагедии сотрудники полиции и ШАБАК задержали 42 человека из окружения преступника.

Об этом сообщила в субботу пресс-служба полиции.

Большинство задержанных — родственники террориста, в частности его родители, а также соседи по дому. Генеральный инспектор полиции объявил о повышении уровня готовности до максимального. Начальник генерального штаба Герци Галеви распорядился усилить присутствие ЦАХАЛа в Иудее и Самарии.

По требованию кибердепартамента Генпрокуратуры Tik Tok и Facebook удалили аккаунты террориста, — из опасений, что его посты спровоцируют похожие террористические атаки.

«Курсор» писал ранее, что свидетели и первые лица, прибывшие на место теракта в Иерусалиме в пятницу, 27 января, описали панику, страх и замешательство во время и после стрельбы возле синагоги.

Еще мы писали, что в соцсетях распространяется видео, в котором правоохранители ликвидировали террориста, совершившего теракт в Иерусалиме.

Напомним, сперва террорист застрелил на улице пожилую женщину, после столкнулся с мотоциклистом и застрелил его, а затем добрался до синагоги и продолжил стрельбу. Террористом оказался 21-летний гражданин Израиля и житель Восточного Иерусалима Алькам Хайри.