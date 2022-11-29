Арест израильтянки на Кипре: новые подробности

На Крите арестовали израильтянку по делу об опеке, выигранному несколько лет назад против жестокого бывшего мужа.

Об этом сообщает Arutz Shewa.

Выдан международный ордер на арест американки с израильским гражданством, которая сейчас содержится под стражей на греческом острове Крит по обвинениям, выдвинутым против нее в 2014 году. Документ вынесли после того, как семейный спор об опеке над детьми, в котором женщина якобы похитила детей у своего мужа, дошел до Международного суда в Гааге.

По словам женщины, которую зовут Л., ее муж жестоко обращался с ней и ее детьми.

«В 2014 году я и мои дети бежали из Калифорнии из-за жестокого обращения с детьми, домашнего насилия и преследований. Все это было задокументировано в 12 томах судебных файлов округа Сан-Бернардино. Мы полагались на каждый доступный ресурс, чтобы помочь, но каждый источник говорил нам, что они «больше ничего не могут сделать». Тщательно обдумав, какие варианты у нас остались, мы собрали чемоданы, судебные документы и бежали, спасая свою жизнь», ‒ поделилась она.

От своих сыновей женщина узнала, что ее муж пользовался пистолетом для воспитания и угроз. Также он связывал их ремнями, сворачивал в ковры, кричал, обзывал и заставлял жить в крайне грязных условиях. Л. утверждает, что соцслужбы официально заявили, что условия жизни, которые ее муж навязывал детям, являются неприемлемыми.

«Запретительные судебные приказы были даны, но никаких последствий, когда он нарушил приказ, не было. Он продолжал издеваться над детьми, преследовать и угрожать мне, и в результате мы оказались в нашем доме как заключенные, с 8 камерами наблюдения, работающими круглосуточно», ‒ рассказала Л.

8 лет назад Л. и ее дети бежали из США в Израиль, потому что «они чувствовали себя в большей безопасности, когда над их головами пролетали ракеты во время операции Protective Edge в июне 2014 года, чем в США».

В декабре 2014 года отец представил свои собственные обвинения против Л. в Гааге, которые Л. выиграла, когда суд решил, что отец представляет серьезную опасность для детей. Решение было обжаловано семь раз в других судах, и все они оставили приговор в силе.

«Семь разных судей постановили, что дети останутся в Израиле. Мы предоставили точно такую ​​же информацию, документы и доказательства, которые были представлены и проигнорированы в Калифорнии», ‒ утверждает задержанная.

По итогу ее муж скончался от злоупотребления психоактивными веществами несколько лет спустя, но его угрозы продолжались до самого конца. Л. рассказала, что он подал иск в отдел по похищению детей, требуя ее экстрадиции, несмотря на то, что законы Израиля защищают ее от такого приговора.

Дети Л. достигли совершеннолетия и присоединились к ее ходатайству о снятии обвинений в экстрадиции. Тем не менее ее арестовали при полете на Крит и держат в заключении в ожидании экстрадиции.

Ее семья обратилась к общественности с просьбой помочь с судебными издержками и к Министерству иностранных дел Израиля с просьбой вмешаться, поскольку она имеет израильское гражданство. В МИД отметили, что им известно об этом деле, они уже некоторое время им занимаются, и что оно рассматривается во взаимодействии со всеми соответствующими органами.

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