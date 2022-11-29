Известный раввин бросил вызов Илону Маску

Правый активист Бенци Гопштейн, глава организации Lehava, вернулся в Twitter и открыл новую учетную запись после того, как новый владелец платформы Илон Маск пообещал поддержать свободу слова для всех на платформе.

Об этом сообщает Arutz Shewa.

Раввин хочет узнать, действительно ли у него будет свобода выражения, либо же Twitter будет продолжать подвергать его цензуре.

Гопштейна ранее забанили в Twitter, Facebook, TikTok, Instagram и даже WhatsApp после того, как мессенджер приобрел Facebook. Активист в основном пользуется платформой Telegram, потому что ее не цензурируют.

Он создал новую учетную запись и призвал Маска оставаться верным своему слову и не подвергать его цензуре, как это делало руководство социальной сети в прошлом.

«Я призываю Илона Маска сохранить свободу слова и в Израиле. Пришло время остановить левую цензуру в отношении всех, кто не поддерживает левых», — написал Гопштейн.

«Курсор» сообщал, что МИД раскритиковал Twitter под новым руководством Илона Маска.