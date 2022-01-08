Археологи нашли в Иерусалиме глиняные печати, которым тысячи лет

Израильские археологи нашли в Иерусалиме несколько десятков оттисков печатей из глины с надписями. Находка была сделана около Храмовой горы.

Об этом сообщает Times of Israel.

По словам археологов, такими оттисками, или буллами, пользовались управленцами сокровищниц. Артефакты обнаружили при просеивании почвы Храмовой горы во время раскопок в парке Офель. Исследователи заявили, что находки представляют собой конкретное подтверждений нахождения двух центральных казначейств в Иерусалиме, которые управляли экономикой Иудейского государства.

Исследователи уверены, что имена, высеченные на буллах палео-еврейским шрифтом, принадлежали главным казначеям, отвечающим за так называемую Храмовую сокровищницу и Царскую казну Иудейского царства.

Королевская сокровищница располагалась в так называемом «Королевском дворце», который находился на территории современного парка Офель.

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