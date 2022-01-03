Археологи Марокко обнаружили остатки древней еврейской общины XVI века

Ученые смогли спасти древние артефакты, которые чуть не были уничтожены.

Археологи Израиля, Марокко и Франции обнаружили остатки древней марроканской еврейской общины, которая существовала еще с XVI века. Так, в деревне Таманарт были найдены останки синагоги.

Евреи проживали в том месте около трех веков. Археологам удалось извлечь священные писание, документы, кабаллистические амулеты. К сожалению, синагога была также сильно повреждена мародерами, а также различными природными явлениями.

Однако, благодаря исследователям, древние тексты удалось спасти.

Эта удивительная находка поможет лучше узнать о быте и культуре марроканских евреев. Ученые уверены, что еврейские общины в на территории этого государства начали появляться еще 2000 лет назад.

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