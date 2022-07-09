Армия Израиля призвала на срочную службу более 200 аутистов

В текущем году в Армию обороны Израиля на службу призвали в два раза больше людей с диагнозом аутизм, чем в прошлом году.

На срочную службу в Армию обороны Израиля в 2022 году призвали 260 солдат, у которых диагностирован аутизм. Все они вступили в ЦАХАЛ добровольно, поскольку имеют медицинский отвод от службы.

Об этом сообщает издание Jewish.

Отмечается, что армия для солдат-аутистов является способом повышения уровня социальной адапатции и возможностью отдать долг родине. Но и со стороны армии это не является благотворительностью. Люди, имеющие расстройства аутического спектра могут сосредотачивать внимание на мельчайших подробностях, что принципиально важно при разработке и детализации планов военных операций на местности.

Известно, что первая группа новобранцев с диагнозом аутизм еще в 2013 году заступила на службу в подразделение военной разведки. В их обязанности входило расшифровывание электронных карт местности и анализ аэрофотосъемки. И результаты работы этой группы поразили военнослужащих. Оказалось, что скорость и качество солдат-аутистов было в 10 раз лучше, чем у обычных военных. С тех пор аутистов стали регулярно набирать на добровольной основе в подразделения разведки. Но попасть могут не все.

Прежде, чем вступить в Армию обороны Израиля, кандидатам с подобным диагнозом, нужно пройти специальные тестовые задания, которые определяют их аналитические способности. Те, у кого высокий коэффициент попадают в подразделения анализа карт.

Для каждого индивидуально подбирается задание по службе, с которым может справиться «особый» новобранец. Главное, чтобы оно оказалось ему по душе.

«Курсор» писал ранее, что в Латвии предлагают ввести обязательную службу в армии.