Армия Израиля снизила уровень боеготовности на северной границе

ЦАХАЛ был переведен в боевую готовность после угроз «Хизбаллы» нанести удары по газовым инфраструктурам в израильских экономических водах.

Израильская армия после подписания соглашения о морской границе с Ливаном приняла решение снизить уровень боевой готовности.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Войска были во всеоружии из-за того, что «Хизбалла» угрожала нанести удары по газовым инфраструктурам в израильских экономических водах, если страна начнет добычу газа без соглашения с Ливаном. Тогда в районе платформы Energean ЦАХАЛом были перехвачены несколько дронов.

В среду, за день до подписания соглашения, компания Energean начала подачу газа с месторождения «Кариш». После этого, «Хизбалла» заявила, что отменяет мобилизацию своих сил.

По словам Хасана Насралла, соглашение с Израилем стало «большой победой Ливана», но оно не является международным актом, равносильным признанию Израиля.

«Курсор» писал ранее, что Мишель Аун, глава ливанского государства, заявил, что договор о морской границе с Израилем, составленный при посредничестве Соединенных Штатов, не изменит внешнюю политику его страны.

Еще мы писали, что палестинская администрация подписала соглашение с Египтом о разработке газового месторождения Марин, расположенного у берегов Газы.