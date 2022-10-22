Палестина договорилась с Египтом о добыче газа с месторождения Марин — СМИ

Палестинская администрация еще 4 октября подписала соглашение с Египтом о разработке газового месторождения Марин, расположенного у берегов Газы.
Об этом заявил директор управления по энергетике и природным ресурсам Палестинской автономии Дафар Мильхам, сообщает 9tv.co.il.
По словам Мильхама, соответствующее соглашение подписали Палестинский инвестиционный фонд, Международная ассоциация подрядчиков и Египетская газовая компания Egyptian Natural Gas Holding Company.
Как подчеркнул палестинский чиновник, договор подписан без какого-либо участия Израиля. По его словам, единственная роль еврейского государства в вопросе добычи газа в Газе будет заключаться в выдаче разрешений на разведку и последующую разработку газового шельфа Марин.
«Согласно условиям подписанного договора, бурильные работы, транспортировку, последующие дренаж и очистку газа в городе Аль-Ариш (Египет) берет на себя египетская сторона, а палестинская администрация получит от этого определенную долю прибыли», — пишет издание.
Как сообщал Курсор, месторождение «голубого топливса» на шельфе Газы является главной темой для переговоров между Израилем, Египтом и палестинской администрацией. Дискуссии якобы идут при содействии и посредничестве США и ЕС.
Источники, вовлеченные в этот вопрос, сообщили, что Израиль положительно относится к этому процессу. Так, ресурсы могут помочь снабжать электростанцию в Газе природным газом и получать доход для палестинской администрации.
В рамках своего внимания к региональной добыче газа и в качестве посредника между Израилем, палестинской администрацией и ХАМАСом Египет рассматривает развитие морского месторождения как положительный шаг. Египетский источник сообщил, что такой шаг уменьшит зависимость от импортного дизельного топлива и обеспечит тысячи рабочих мест для жителей Газы.
Также Курсор информировал о том, что в то время как Израиль и Ливан пытались разрешить спор, связанный с морскими газовыми месторождениями, Египет работал с израильскими и палестинскими официальными лицами, чтобы разблокировать добычу природного газа у побережья Газы.