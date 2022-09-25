Армия обороны Израиля сообщила о полной готовности к празднованию Рош ха-Шана

Солдаты и офицеры ЦАХАЛа несут свою службу по обеспечению безопасности мирных граждан государства Израиль, тем самым, обеспечивая счастливый и мирный отдых для всех нас!

В конце минувшей недели Армия обороны Израиля завершила подготовку к празднованию Рош ха-Шана.

Единый центр снабжения в спецподразделении технологий и логистики ЦАХАЛа отрапортовал о готовности поставить набор разнообразных продуктов для праздничных блюд, а военные повара завершили разработку богатого меню, адаптированного к потребностям солдат, с обязательным учетом разнообразия этнического состава и потребностей.

Сообщается, чтчо в канун Рош ха-Шана солдат и командиров ЦАХАЛа, проходящих службу на базах и заставах во всех частях нашей страны, ждут праздничные столы, за которыми наши доблестные защитники отечества отметят начало нового, 5783 года по еврейскому летоисчислению.

Армия обороны Израиля предоставит комплексный пакет услуг для каждого отдельного солдата, с учетом всех индивидуальных аспектов, делая акцент на призывников, нуждающихся в финансовой помощи. Солдаты, имеющие право на финансовые и семейные выплаты, получат особые ваучеры на сумму 500 шекелей, которые можно использовать в различных торговых сетях.

Также будут распределены пожертвования, переданные организацией «Друзья Армии обороны Израиля» в США (FIDF) через фонд «Яхад лемаан ха-хаяль», которые можно использовать в продуктовых магазинах, магазинах по продаже одежды и обуви и других.

Важно, что в этом году значительно увеличены «корзины помощи» солдатам, а для солдат-одиночек будут открыты двери «Батей ха-Хаяль» по всей стране и гостиниц, что станет возможным благодаря доброй воле Ассоциации отелей Израиля.

В армейские кухни по всей стране было доставлено 4 тонны яблок, 5 тонн меда, 15 тонн медовиков, 8 тонн лосося, 50 тысяч бутылок вина, 4 тонны сухофруктов, 4 тонны гранатов и 23 220 тысяч бутылок легких (безалкогольных) напитков.

В период Великих осенних праздников, солдаты и офицеры продолжат свои усилия по обеспечению безопасности мирных граждан государства Израиль, тем самым, обеспечивая счастливый и мирный отдых для всех нас!

Ранее Курсор писал про Рош ха-Шана 2022: время начала и окончания праздника.