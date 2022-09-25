Рош ха-Шана 2022: время начала и окончания праздника

Праздники Рош ха-Шана в этом году выпадают на 25-27 сентября. Хотя неотъемлемой частью Рош ха-Шана являются молитвы и серьезные размышления, однако этот праздник наполнен весельем и радостью.

Приближается месяц Тишрей, а вместе с ним наступают важнейшие для евреев всего мира праздники. Рош ха-Шана в Израиле выпадает в этом году на 25-27 сентября.

Об этом сообщает maariv.

Праздники Тишрей в этом году начинаются сравнительно поздно по календарю — в конце сентября. Первый праздник — это конечно же Рош ха-Шана, который начнется в этом году 25 сентября, и закончится через два дня, 27 сентября.

В канун Нового года трубить в шофар нельзя. После молитвы принято произносить обеты. Можно разрешить множественное обращение сразу, таким образом, что судьями будут трое, а все остальные будут говорить текст вместе, и судьям будет разрешено множественное число. Не дававшие обеты — помирятся до кануна Йом Кипура.

На Рош ха-Шана запрещено приклеивать свечи к подсвечникам, поэтому нужно приготовить — еще до начала праздника — свечи и на второй день, либо использовать одноразовые свечи, которые не прилипают.

Во время еды принято добавлять разные виды пищи в качестве хорошего знака и говорить «Бог даст» при употреблении каждого блюда.

Ранее Курсор публиковал шпаргалку для репатрианта к Рош ха-Шана: о чем, зачем и почему? В самом названии этого месяца есть намек на множество праздничных дат, которые приходятся на него, поскольку арамейское слово «ашрей» означает «счастливый».

Наш сайт писал, что почти 40 тысяч человек молились сегодня ночью у Стены Плача. В сети опубликовали видео одновременной молитвы почти сорока тысяч человек перед Стеной Плача. Молящиеся собрались в Иерусалиме перед Рош ха-Шана.

Также мы сообщали, что Яир Лапид предлагает эвакуировать евреев из рф. Премьер-министр Яир Лапид обратился к компании «Эль-Аль» касаемо продолжения рейсов между Израилем и россией, чтобы евреи могли эвакуироваться, если они этого желают.