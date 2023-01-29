Атака на Иран: горят нефтеперерабатывающие заводы

В Иране горит завод по производству топливного масла и военный объект по производству боеприпасов и беспилотников.

На иранском военном объекте в городе Исфахан, где находился завод по производству боеприпасов и беспилотников, произошли взрывы. Иранские СМИ опубликовали фото горящих объектов.

При этом минобороны Ирана заявило, что речь идет об атаке беспилотниками. Мощный взрыв, произошедший сегодня ночью на военном объекте, был вызван «неудачными» атаками беспилотников. Атаки были «неудачными», жертв нет, говорится в заявлении ведомства.

«Один из беспилотников был сбит средствами ПВО, а два других попали в защитные ловушки и взорвались. К счастью, эта неудачная атака не привела к человеческим жертвам и причинила незначительные повреждена кровля цеха», — заявили в иранском минобороны.

В ведомстве не уточнили, кого подозревают в совершении теракт.

В это же время жители Азершехра сообщают, что горит завод по производству топливного масла. Взрыв на заводе в Исфахане произошел вместе с землетрясением в районе турецко-иранской границы.

Есть также сообщения о взрывах на военных базах в Хамадане и Хараджи. И о взрывах в районе Карах и в других местах. Сирена сработала и в пригородах Тегерана, над столицей Ирана поднялись в небо истребители. Но эта информация нуждается в дополнительной проверке.

Не исключено, что удары по военным объектам в Иране могут быть результатом приняты решений на заседании военно-политического кабинета Израиля.

Ранее Курсор писал о заседании военно-политического кабинета: опубликованы итоги и ближайшие цели.