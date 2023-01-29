Заседание военно-политического кабинета: опубликованы итоги и ближайшие цели

После волны терактов озвучены ближайшие ответные меры, которые примут по отношению к тем, кто поддерживает террор.

Стали известны публичные итоги заседания военно-политического кабинета после волны терактов, охвативших Израиль.

Об этом сообщает канал Израильские трудовыебудни.

Приняты следующие решения:

1. Дом террориста, совершившего теракт в Иерусалиме, будет максимально быстро забетонирован в рамках подготовки к его сносу. (Когда юрсоветник разрешит). К настоящему моменту Силы безопасности уже опечатали дом террориста Алкама Хайри, убившего семь человек в субботу вечером в районе Неве-Яаков в Иерусалиме. Силовики вошли в район А-Тор на востоке города, опечатали все двери дома и покинули это место.

2. Начать процедуру отмены в праве на Битуах Леуми и других льгот для семей террористов, поддерживающих терроризм.

3. Отменять гражданство семьям террористов, поддерживающих терроризм – закон будет обсуждаться завтра на заседании кабинета министров.

4. Увеличение количества граждан с оружием за счет ускорения и расширения правил лицензирования огнестрельного оружия.

5. В ответ на теракты и последовавшие за ними празднества премьер-министр Нетаниягу принял решение о мерах по укреплению поселений, которые будут предприняты уже на этой неделе. (Разрешения на строительства в поселениях)

6. Усиление полиции и вооруженных сил, массовые аресты и целенаправленные операции по изъятию незаконного оружия.

Курсор писал, что в пятницу, 27 января, в районе Неве-Яаков в Иерусалиме произошел теракт, в ходе которого террорист застрелил 7 человек и еще нескольких ранил (первые кадры с места событий смотрите здесь). Он устроил засаду на молящихся возле синагоги в северной части Восточного Иерусалима и, когда те выходили из синагоги, открыл огонь.

После этого полиция задержала 42 человека.

Напомним, во втором теракте в Иерусалиме серьезно ранен солдат ЦАХАЛа.