Авиакомпания TUI запускает новые рейсы из Тель-Авива

Стало известно, куда еще смогут полететь израильтяне.

Британская авиакомпания TUI, которая является частью немецкой TUI Group, собирается ввести новое авианаправление из Тель-Авива в бельгийский город Антверпен. Планируется, что это направление будет доступно для израильтян начиная с 14 декабря.

Об этом сообщает "Детали".

TUI намеревается осуществлять два рейса в неделю – по воскресеньям и четвергам. Рейсы будут отправляться из аэропорта "Бен-Гурион" в 16:40 и прибывать в Антверпен в 21:05 по местному времени.

По имеющейся информации, обратные рейсы из Антверпена не предусмотрены. Израильтяне, желающие вернуться домой, могут воспользоваться рейсами из Брюсселя, находящегося в часе езды от Антверпена. Время в пути до Антверпена составит около пяти с половиной часов, а обратно из Брюсселя в Тель-Авив можно долететь менее чем за пять часов.

Это новое авианаправление предоставит израильтянам дополнительную возможность для посещения Бельгии. В настоящее время авиакомпания Brussels Airlines осуществляет ежедневные рейсы из Тель-Авива в Брюссель, а Ryanair предлагает три рейса в неделю в Шарлеруа.

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