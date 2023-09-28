В какой день бронировать авиабилеты, чтобы сэкономить

Дополнительно путешественникам назвали лучшее время суток для вылета, чтобы не столкнуться с отменой или задержкой рейса.

Эксперты рассказали, когда лучше всего оформлять бронь на авиабилеты, чтобы сэкономить свои средства.

Об этом сообщает Expedia Air Travel Hacks Report.

Этот отчет о нюансах авиаперевозок имеет в своей основе миллиардов точек данных и крупнейшую в мире базу данных о продажах авиабилетов.

В соответствии с ним, бронировать международный авиабилет рекомендуется приблизительно за 60 дней (и не более 4 месяцев), чтобы сэкономить (в среднем около 10%) и получить оптимальную доступность. В 2022 году середина наступала примерно приблизительно спустя полгода.

Самый дешевый день недели для бронирования авиабилетов – воскресенье, а самый дорогой – пятница. В среднем туристам удается экономить до 13%.

Для экономии до 16%, рекомендуется запланировать вылет на четверг и не отправляться в поездку в воскресенье, потому что этот день в среднем самый дорогой для начала поездки.

Если вылететь к 15:00, то путешественнику удастся свести к минимуму влияние задержек и отмены. Вылетающий после 15:00 рейс, согласно статистике, могут отменить с вероятностью на 50% выше, чем в предыдущий период.

Бронирование внутренних билетов рекомендуется за 28 дней до вылета. Путешественникам удалось сэкономить до 24% по сравнению с забронировавшими билеты в последнюю минуту. Это превышает средние показатели экономии, зафиксированные в прошлом году.

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