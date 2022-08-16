Авив Кохави провел расследование стрельбы возле Туль-Карема

«Сегодняшний инцидент серьезный и очень прискорбный, и мы тщательно расследуем его», — заявил Авив Кохави и выразил соболезнование семье погибшего военнослужащего.

Начальник штаба Авив Кохави провел предварительное расследование на месте, где в понедельник был убит солдат ЦАХАЛа, сержант Натан Фитуси.

В расследовании участвовали командующий Центральным командованием генерал-майор Иегуда Фокс, генерал-майор Саар Зур, командующий дивизией Иудея и Самария, подполковник Ави Белот, подполковник Барак Хирам, командир бригады «Менаше» подполковник Эрик Мойал и командир бригады Кфи» подполковник Шарон Алтит.

Расследование показало, что инцидент произошел во время оперативной деятельности на линии фронта, когда сержант Натан Фитуси покинул пост охраны и по возвращении на пост был ошибочно принят другим военнослужащим за нападающего.

Сразу после попадания, когда стрелявший понял свою ошибку, он сообщил о случившемся своим командирам, которые вызвали на место медицинскую помощь. Бригада прибыла в течение нескольких минут и оказала солдату первоначальную медпомощь. После многочисленных реанимационных мероприятий старший сержант Натан Фитуси был доставлен в больницу, где подтвердили факт его смерти.

В рамках предварительного расследования командующий Центральным командованием назначил полковника Лирона Битона, командира 55-й бригады и командно-тренировочной базы «Лахиш», руководителем группы экспертов.

Военная полиция также начала расследование обстоятельств инцидента, по окончании которого ее выводы будут переданы в военную прокуратуру для проверки.

Начальник штаба сказал: «Я выражаю глубочайшие соболезнования семье Натана Фитуси. Сегодняшний инцидент серьезный и очень прискорбный, и мы тщательно расследуем его, поскольку защита наших людей — неотъемлемая часть нашей оперативной способности защищать жителей Государства Израиль».

Ранее «Курсор» писал о стрельбе по ЦАХАЛу возле Туль-Карема: появились подробности инцидента.