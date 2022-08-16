Стрельба по ЦАХАЛу возле Туль-Карема: появились подробности инцидента

Поздно вечером в понедельник, 15 августа, в западной части Самарии были обстреляны военнослужащие ЦАХАЛа.

Солдат ЦАХАЛа был убит в понедельник вечером в результате дружественного огня недалеко от города Тулькарм, публикация разрешена. Предварительное расследование показало, что один из солдат покинул свой пост, а когда вернулся, его ошибочно приняли за террориста и открыли по нему огонь.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Семья солдата поставлена ​​в известность. Обстоятельства происшествия выясняются.

«ЦАХАЛ выражает соболезнования семье», — говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа.

Предварительное расследование показало, что один из солдат покинул свой пост, а когда вернулся, его ошибочно приняли за террориста и открыли по нему огонь. Солдата доставили в госпиталь, где констатировали его смерть.

Первоначально ЦАХАЛ сообщил, что террористы открыли огонь в этом районе и что в этот район были отправлены большие силы для поиска отряда, который скрылся с места происшествия.

Однако позже ЦАХАЛ заявил, что стрельба не была связана с терроризмом. Военный источник сообщил, что инцидент мог быть вызван «дружественным огнем».

בעקבות פיגוע הירי באזור טולכרם: כוח צהלי נכנס עכשיו לעיר בניסיון למצוא את הרכב ממנו נורו היריות #القدس #فلسطين #IsraelUnderAttack pic.twitter.com/Jh9WhtDPs0 — דורון פסקין (@DoronPeskin) August 15, 2022

В пресс-службе ЦАХАЛа заявили: «Предварительное расследование показывает, что это не стрельба. Обстоятельства стрельбы выясняются».

Видео от ЦАХАЛа: уничтожение наступательного туннеля ХАМАСа. Пресс-служба ЦАХАЛа рассказала об обнаружении и ликвидации тайного туннеля из сектора Газы до израильской территории. На видео запечатлены кадры его уничтожения.

Ранее Курсор писал, что Ганц отправил солдат разрушать еврейское поселение Рамат-Мигрон. Дважды за последние дни солдаты сил безопасности демонтируют дома в незаконном поселении в Самарии. В понедельник Ганц вновь направил солдат для выселения еврейских семей.

Курсор сообщал, что Израиль не намерен освобождать пленных лидеров Исламского джихада. Министр внутренней безопасности пояснил, что Израиль не пойдет на освобождение опасных террористов в рамках соглашения о прекращении огня.

Наш сайт сообщал, что пресс-служба ЦАХАЛа сообщила о количестве погибших в Газе.

Также мы информировали о преступлениях пограничной полиции: незаконная конфискация телефона в Рамат-Мигрон. В понедельник насильственная эвакуация еврейского поселения в Рамат-Мигрон продолжается. Солдаты, направленные Ганцем, борются с поселенцами.