Автобусная компания «Эгед» повысила зарплату: сколько будут получать водители

Самая крупная автобусная компания в Израиле «Эгед» объявила о повышении зарплаты водителям. Базовая почасовая оплата вырастет на 15%.

Об этом сообщает издание Davar1.

До 11 августа, водители компании «Эгед» в час зарабатывали 43,5 шекелей, а теперь зарплата станет выше на 15%, и в месяц, при полной занятости, им будут выплачивать на 1200 шекелей больше. Повышение коснется около 3500 водителей.

Согласно новому соглашению, которое было подписано Гистадрутом, автобусной компанией и комитетом работников, в будущем повышение оклада будет проходить в 2 этапа и будет зависеть от стажа работы. После надбавок водитель компании «Эгед» с максимальным стажем может рассчитывать на 65 шекелей в час.

Помимо этого, компания на 20% повысит зарплату контролерам, а оклад обслуживающего персонала вырастет более чем на 8%. Сотрудники, которые выйдут на пенсию, получат удостоверение, дающее им право на бесплатный проезд в автобусе.

Председатель Гистадрута Арнон Бар-Давид отметил, что такой шаг должен укрепить отрасль и стать примером для других компаний, ведь водители, которые ежедневно заботятся о безопасности пассажиров, должны быть достойно вознаграждены за свою работу.

«Курсор» писал ранее, что с 1 августа общественный транспорт перешел на безналичную оплату проезда.