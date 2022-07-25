В общественном транспорте с 1 августа не будут принимать оплату наличными

Это решение позволить водителям автобусов сосредоточиться на вождении и безопасно и быстро доставить пассажиров к месту назначения.

В министерстве транспорта сообщили, что с начала следующего месяца общественный транспорт переходит на безналичную оплату проезда.

Об этом сообщает издание «Детали».

Такое решение было принято, чтобы водители автобусов были сосредоточены на дороге и безопасно доставляли пассажиров к месту назначения, не отвлекаясь на взимание платы за проезд. Также отказ от оплаты наличными поможет сократить время, проводимое на остановках, а еще позволит быстрее передвигаться на общественном транспорте.

Сообщается, что отмена оплаты наличными в общественном транспорте происходила поэтапно и началась еще в 2016 году. Около трех лет назад такой способ оплаты был отменен для всех, кроме пожилых людей, людей, сопровождающих слепых, и жителей Иудеи и Самарии, передвигающихся на бронированных автобусах.

«Курсор» писал ранее, что 19 июля, Министерство транспорта Израиля заявило, что с 1 августа текущего года введет бесплатный проезд для пенсионеров в возрасте 75 лет и старше. Для этих категорий пенсионеров будет проезд без ограничений на всех видах общественного транспорта.

Еще мы писали, что Министерство транспорта Израиля представило национальный план электрификации общественного транспорта. Согласно новой программе все автобусы станут электрическими в стране в 2035 году.