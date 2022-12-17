БАГАЦ не отменит закон о возвращении Дери на пост министра – СМИ

Ожидается, что Верховный суд не отметит законопроект, который позволит главе ШАС Арье Дери вернуться на пост министра после того, как в начале 2022 года его осудили за налоговые правонарушения.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Одновременно с этим судебные чиновники, по информации журналистов, считают, что есть высокая вероятность того, что суд все еще может заблокировать Дери от назначения на пост министра на основании «приемлемости».

Известно, что Дери был приговорен к условному тюремному заключению в январе после того, как признался в налоговых преступлениях в рамках сделки о признании вины. В результате этого он ушел из Кнессета и получил мягкий приговор после того, как судья был убежден, что он намеревался вообще покинуть политику.

Действующие законы затрудняют назначение депутата, приговоренного к условному тюремному заключению, на министерский пост. Ожидаемая новая коалиция продвигает закон, позволяющий назначать лиц, которые не отбывали активных тюремных сроков в течение последних семи лет. В случае его принятия Дери сможет снова стать министром без необходимости обращения в Центральную избирательную комиссию, как заявила генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара.

В четверг, 15 декабря, законопроект прошел первое из трех пленарных чтений, которые он должен пройти, чтобы стать законом. Согласно ожиданиям, БАГАЦ не вынесет решение о его неконституционности.

Однако, даже если суд поддержит закон, как сказано в отчете, то Дери все равно могут помешать стать министром. Для этого нужно отменить решение 2015 года, разрешающее его возвращение в МВД, в котором судьи охарактеризовали назначение как «гранично приемлемое» в свете его осуждения в 1999 году за взяточничество и злоупотребление доверием за действия, предпринятые во время руководства министерством.

«Курсор» сообщал, что в ШАС признали персональный характер «закона Дери».