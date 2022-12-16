В ШАС признали персональный характер «закона Дери» — СМИ

По словам Моше Арбеля, избиратели ШАС знали, что Арье Дери будет не простым депутатом, выбрали Дери как главу фракции и хотели, чтобы он стал министром.

В партии ШАС признают, что так называемый «закон Дери» носит персонифицированный характер.

Об этом заявил депутат Кнессета от ШАС, инициатор законопроекта Моше Арбель, информирует Шакуф.

По словам Арбеля, закон готовится лично для лидера ШАС Арье Дери. Депутат объяснил необходимость изменения Основного закона персонально для Дери волей избирателей политсилы.

“Мы как народные избранники обязаны прислушиваться к желанию 400 тысяч избирателей, это 11 мандатов. … Эти люди знали, за что они голосуют. … Они знали, что Арье Дери будет не простым депутатом, что на него ограничения не распространяются. Они выбрали Дери как главу фракции и хотели, чтобы он стал министром”, — заявил Арбель.

Как сообщал Курсор, на днях Кнессет одобрил в предварительном чтении так называемый «Закон Дери», предложенный депутатом Моше Арбелем, который позволит председателю ШАС Арье Дери занимать пост министра в следующем правительстве, несмотря на его осуждение за налоговые правонарушения.

В феврале Дери был приговорен к одному году лишения свободы условно, а также к штрафу в размере 180 000 шекелей в рамках сделки о признании вины. В рамках сделки о признании вины Дери не запретили вернуться в политику на основании моральной аморальности, но он был вынужден уйти из Кнессета.

«Это закон об обходе моральной агрессии, этот законопроект явно является личным законом, он больше похож не на изменение конституции, а больше на грабеж средь бела дня. Такой жестокий личный базовый закон, который является первым выдвинутым предложением, является знамением грядущего», — заявил министр юстиции Гидеон Саар заявил от имени уходящего правительства.

Ранее Курсор писал, что Кнессет одобрил закон, разрешающий Смотричу занимать пост в Минобороны.