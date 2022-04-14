БАГАЦ обязал государство уточнить ограничения на въезд для украинских беженцев

Судьи ищут объяснение, почему двустороннее соглашение о визах между Израилем и Украиной не распространяется на тех, кто спасается от войны, развязанной россией*.

Верховный суд обязал государство разъяснить, почему оно ограничивает количество украинских беженцев, которых оно впускает, несмотря на многолетнее дипломатическое соглашение, которое позволяет украинцам автоматически въезжать в страну по трехмесячным туристическим визам.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Государству дали три недели, чтобы ответить на петицию, поданную израильским адвокатом от имени посольства Украины.

Отвечая на ту же петицию в прошлом месяце, государство заявило, что беженцы, прибывающие в Израиль из Украины на фоне российского вторжения в их страну, отличаются от туристов и не подпадают под исключение.

«Понятно, что те, кто прибывает в Израиль после того, как им пришлось покинуть свои дома в Украине из-за войны, прибывают на неизвестный период времени, в отличие от туристов, прибывающих не более чем на три месяца», — заявили в то время власти.

Но объяснение, похоже, не удовлетворило суд, который в среду потребовал разъяснений к 1 мая. Коллегия судей в составе трех человек во главе с главным судьей Эстер Хают отклонила просьбу адвоката Томера Варши, подавшего апелляцию в БАГАЦ, о вынесении судебного запрета, запрещающего правительству проводить в жизнь свою политику в отношении беженцев.

Посольство Украины в Израиле поблагодарило суд и призвало правительство начать принимать всех беженцев, не дожидаясь решения суда.

«Мы ожидаем, что израильское правительство позволит гражданам Украины приезжать в Израиль в такое время не в силу судебного решения, а главным образом в силу гуманитарного и морального подхода. Посольство надеется, что правительство Израиля одобрит въезд граждан Украины без окончательного решения, но в духе соблюдения двустороннего безвизового режима между Украиной и Израилем», — говорится в заявлении посольства.

На этой неделе государство сообщило суду, что в Израиль уже прибыли 13 272 украинских беженца, которые не подпадают под действие Закона о возвращении, 7 585 из которых имеют семьи в Израиле, а 5 447 — нет.

В соответствии с действующей политикой, объявленной в прошлом месяце министром внутренних дел Айелет Шакед, любому, кто покидает Украину и имеет право на получение гражданства, а также любому, у кого есть член семьи в Израиле, будет разрешен въезд в Израиль. Будут допущены еще 5000 беженцев, которые не соответствуют этим критериям, помимо 20 000 украинцев, которые находились в Израиле по просроченным визам, когда началась война, и которым будет разрешено остаться.

В прошлом месяце БАГАЦ согласился рассмотреть апелляцию, отклонив просьбу штата о закрытии дела.

Ранее Курсор писал, что члены семьи Адельсон оплатили полеты для 500 еврейских украинских беженцев. Рейсы, которые были частью операции United Hatzalah «Оранжевые крылья», за последние две недели доставили беженцев из Молдовы и Румынии в Израиль.

«Курсор» писал ранее, что Михаэль Бродский посетил израильский полевой госпиталь в Украине. Уже тысячи украинцев получили медицинскую помощь в израильском госпитале, также там родился ребенок.

Также мы сообщали, что украинские беженцы получат доступ к бесплатным медицинским услугам в Израиле. Израильские клиники неотложной медицинской помощи Terem, Teva Pharmaceuticals и аптека Shalain будут сотрудничать, чтобы предоставлять бесплатное лечение украинским беженцам.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!