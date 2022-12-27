БАГАЦ отклонил запрос Нетаниягу: подробности

БАГАЦ отклонил запрос нового премьер-министра Биньямина Нетаниягу о проведении дополнительного слушания после того, как он обязал его вернуть 270 000 долларов в имущество его покойного двоюродного брата и бывшего благотворителя Натана Миликовски, постановив, что эти средства были незаконным подарком.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

В октябрьском постановлении суд постановил, что деньги, полученные Нетаниягу и его женой Сарой для финансирования их судебных издержек, когда он занимал пост премьер-министра в течение своего последнего срока, были запрещенным подарком государственному служащему.

Судьи постановили, что, хотя Миликовский и Нетаниягу были двоюродными братьями, деловые интересы были более доминирующим фактором в причине подарка, а деньги выходили далеко за пределы того, что было приемлемо в качестве обычного подарка между членами семьи.

В своем ответе адвокат Нетаниягу Уриэль Низри заявил, что суд не уполномочен выносить такое решение, и просил, чтобы этот вопрос был рассмотрен Комитетом по выдаче разрешений Государственного контролера, но сегодня суд отклонил это предложение.

«Курсор» сообщал, как прошла встреча Нетаниягу и Кохави.