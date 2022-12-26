Встреча Нетаниягу и Кохави: появились новые подробности

Начальник штаба ЦАХАЛа Авив Кохави инициировал встречу с назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу, чтобы выразить свою озабоченность по поводу некоторых изменений, которые намерена внести новая коалиция, таких как передача контроля над некоторыми подразделениями из ЦАХАЛа правительственным министерствам.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

Проведение встречи одобрил уходящий министр обороны Бени Ганц. Начальник штаба сказал Нетаниягу, что он очень обеспокоен известием о том, что коалиционные соглашения включают вывод гражданской администрации и пограничной полиции в Иудее и Самарии из-под ответственности ЦАХАЛа и передачу их под ответственность министра в Министерство обороны и министра нацбезопасности.

Он также выразил неудовлетворенность идеей назначения главного раввина ЦАХАЛ через внешний комитет по поиску кандидатов. Кохави добавил, что недавние нападения на пресс-секретаря ЦАХАЛа наносят ущерб солдатам.

«В последние дни начальник штаба разговаривал с Нетаниягу после сообщений о возможности принятия законодательства, касающегося ЦАХАЛа. Они договорились, что решения, относящиеся к ЦАХАЛу, будут приниматься после того, как армейское руководство представит последствия таких решений», – рассказал представитель ЦАХАЛа.

В Ликуде не стали обсуждать детали беседы назначенным премьер-министром и высокопоставленными членами системы безопасности.

«Курсор» ранее сообщал, что коалиционное соглашение между партиями Ликуд и Религиозный сионизм имеет пункт, согласно которому главный раввин ЦАХАЛа будет назначаться не начальником штаба ЦАХАЛа, а советом, возглавляемым главным сефардским раввином. В комиссию войдут представитель правительства, директор йешивы, еще два представителя от объединения йешив, глава кадрового управления Генштаба и бывший главный раввин ЦАХАЛа. Подробнее об этом читайте здесь.