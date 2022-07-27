БАГАЦ постановил, что поселение Мицпе-Крамим не будет снесено

Верховный суд принял решение по поводу аванпоста Мицпе-Крамим — было решено, что поселенцы получили землю «добросовестно» от израильских властей.

БАГАЦ постановил, что аванпост поселения Мицпе-Крамим, построенный на частной палестинской земле, не должен быть эвакуирован, поскольку он был выделен правительством поселенцам из добрых побуждений.

Ранее, в 2020 году, Верховный суд постановил, что правовые меры «доброй воли» не применимы к Мицпе-Крамим и что форпост должен быть снесен, но определил, что принцип «доброй воли» может быть применен к другим поселениям, построенным на частной земле.

Юридические представители поселения утверждали, что они добросовестно получили землю от Отдела поселений Всемирной сионистской организации и что, несмотря на то, что земля оказалась в частной собственности палестинцев, поселение должно быть сохранено.

Сегодня Верховный суд поддержал эту позицию, что позволяет использовать правовой инструмент, известный как «рыночное регулирование». Этот инструмент позволяет задним числом легализовать дома форпостов, построенные на палестинской земле, при условии, что они были построены «добросовестно».

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу приветствует это решение, заявляя, что он официально узаконит поселение и будет добиваться легализации и успеха «форпостов и поселений по всей стране», если ему удастся создать новое правое правительство после предстоящих выборов.

Курсор ранее писал, что в Иудее и Самарии уже более миллиона поселенцев. Исследовательский институт из Пенсильвании утверждает, что «поселения» занимают 6,3 процента от общей площади Иудеи и Самарии.