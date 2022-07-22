НПО: в Иудее и Самарии уже более миллиона поселенцев

Исследовательский институт из Пенсильвании утверждает, что «поселения» занимают 6,3 процента от общей площади Иудеи и Самарии.

В докладе палестинской арабской неправительственной организации «Институт прикладных исследований — Иерусалим» (ARIJ) утверждается, что «число поселенцев в Иудее и Самарии достигло одного миллиона человек».

В документе говорится, что поселения занимают площадь 201 квадратный километр, что составляет 6,3 процента от общей площади Иудеи и Самарии.

В докладе также утверждается, что Израиль разработал три плана по расширению существующих поселений — Тальмон, Шилох и Наама — путем «захвата палестинских земель и строительства на них жилья и проекта по использованию солнечной энергии».

НПО утверждает, что «поселенцы получают множество уступок от властей», и что «политика израильских правительств на протяжении многих поколений по вопросу поселений противоречит международному праву, резолюциям ООН и Женевской конвенции».

Курсор ранее писал, что поселенцы обещают построить больше аванпостов после снесения семи лагерей. Движение поселенцев Нахала в четверг пообещало начать дальнейшие инициативы по строительству аванпостов после того, как днем ранее силы безопасности эвакуировали семь лагерей протеста, которые они ненадолго разбили на вершинах холмов Иудеи и Самарии.