БАГАЦ поставил точку в деле о "продуктовых карточках Дери"

Стало известно, получат ли израильтяне помощь.

13 сентября в БАГАЦе состоялось слушание по иску против передачи продуктовых карточек, которые председатель партии ШАС Арье Дери планирует передать главным образом ультраортодоксальному сектору.

Об этом пишет "Детали".

Иск был подан некоммерческой организацией ХИДУШ за свободу религии и гражданское равноправие, а также Движением за чистоту власти после одобрения финансовой комиссией передачи 400 миллионов шекелей для распределения посредством магнитных карт в рамках бюджетного раздела, связанного с продовольственной безопасностью.

Однако эксперты в этом области указывают, что раздача продуктовых карточек один-два раза в год не способствует обеспечению продовольственной безопасности.

Тем временем, одновременно с передачей средств, 6 тысяч семей были исключены из комплексной национальной программы продовольственной безопасности из-за нехватки бюджета, несмотря на то, что эта программа, по мнению экспертов, действительно способствует обеспечению продовольственной безопасности.

Суд пришел к выводу, что процедура выделения средств на обеспечение продовольственной безопасности не была правильно проведена, и постановил, что в 2024 году должна быть проведена законом предусмотренная процедура, включающая консультации со специалистами. В противном случае суд не одобрит выделение средств на 2024 год, пока не будет рассмотрено новое принятое решение.

До этого мы писали, кому будут положены «продуктовые карточки Дери».