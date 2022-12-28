БАГАЦ требует от депутатов обосновать закон, разрешающий Дери быть министром

После того, как Кнессет внес поправки в Основной закон, позволяющие назначить лидера ШАС, несмотря на условный приговор, лоббистская группа получает постановление суда, требующее от нового правительства объяснить свой шаг.

Накануне БАГАЦ издал распоряжение, требующее от правительства обосновать закон, принятый ранее в Кнессете, позволяющий лидеру партии ШАС Арье Дери стать министром, несмотря на его недавний условный приговор за налоговые правонарушения. Однако этот приказ не помешает ожидаемому назначению Дери министром после приведения правительства к присяге в четверг. У нового правительства есть время до пятницы, чтобы объяснить свои действия.

Это решение было принято в ответ на петицию, поданную лоббистской группой «Крепость демократии», в которой утверждалось, что, несмотря на юридические маневры, расчистившие путь Дери к должности министра, его назначение должно быть заблокировано из-за его судимости в начале этого года.

Примечательно, что закон, внесший поправку в один из квазиконституционных Основных законов Израиля, вступил в силу немедленно, а не применялся только к следующему Кнессету. Заявители утверждали, что изменение закона и его немедленное введение в действие ради Дери представляет собой «полное нарушение доверия общества к учредительной власти [Кнессету]».

Председатель БАГАЦ Эстер Хают заявила, что петиция против закона будет рассмотрена на заседании в следующий четверг под председательством расширенного состава из 11 судей.

Лоббистская группа оспорила пригодность Дери для должности министра в свете его осуждения, а также выступила против немедленного применения изменения закона, объявив его «персонализированным законом, принятым в поспешной процедуре».

«Поправка к закону была принята при злоупотреблении учредительными полномочиями, что наносит ущерб системе управления в Израиле и направлено на нарушение этической чистоты на основе запрещенных личных соображений», — говорится в сообщении.

Лоббистская группа «Движение за качество в правительстве» также подала собственную петицию против закона. В этой петиции утверждалось, что «законодательный процесс имел серьезные недостатки, в том числе нарушение принципа участия депутатов Кнессета в законодательном процессе, отсутствие надлежащего периода времени для обсуждения изменения и его последствий, а также отсутствие надлежащей и полной фактической и правовой инфраструктуры, что отличается от того, каким образом принимались Основные законы в прошлом».

Постановление БАГАЦ требует, чтобы новое правительство объяснило, почему недавно принятый закон должен применяться немедленно, а не со следующего Кнессета, и почему назначение Дери министром является разумным в сложившихся обстоятельствах.

Ранее Курсор писал, что в Кнессете приняли скандальные законы Дери и Смотрича. После ночного марафона 63-мя голосами Кнессет принял «закон Дери» и «закон Смотрича», которые вносят поправки в Основной закон.