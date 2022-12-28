БАГАЦ требует от депутатов обосновать закон, разрешающий Дери быть министром

Накануне БАГАЦ издал распоряжение, требующее от правительства обосновать закон, принятый ранее в Кнессете, позволяющий лидеру партии ШАС Арье Дери стать министром, несмотря на его недавний условный приговор за налоговые правонарушения. Однако этот приказ не помешает ожидаемому назначению Дери министром после приведения правительства к присяге в четверг. У нового правительства есть время до пятницы, чтобы объяснить свои действия.
Это решение было принято в ответ на петицию, поданную лоббистской группой «Крепость демократии», в которой утверждалось, что, несмотря на юридические маневры, расчистившие путь Дери к должности министра, его назначение должно быть заблокировано из-за его судимости в начале этого года.
Примечательно, что закон, внесший поправку в один из квазиконституционных Основных законов Израиля, вступил в силу немедленно, а не применялся только к следующему Кнессету. Заявители утверждали, что изменение закона и его немедленное введение в действие ради Дери представляет собой «полное нарушение доверия общества к учредительной власти [Кнессету]».
Председатель БАГАЦ Эстер Хают заявила, что петиция против закона будет рассмотрена на заседании в следующий четверг под председательством расширенного состава из 11 судей.
Лоббистская группа оспорила пригодность Дери для должности министра в свете его осуждения, а также выступила против немедленного применения изменения закона, объявив его «персонализированным законом, принятым в поспешной процедуре».
«Поправка к закону была принята при злоупотреблении учредительными полномочиями, что наносит ущерб системе управления в Израиле и направлено на нарушение этической чистоты на основе запрещенных личных соображений», — говорится в сообщении.
Лоббистская группа «Движение за качество в правительстве» также подала собственную петицию против закона. В этой петиции утверждалось, что «законодательный процесс имел серьезные недостатки, в том числе нарушение принципа участия депутатов Кнессета в законодательном процессе, отсутствие надлежащего периода времени для обсуждения изменения и его последствий, а также отсутствие надлежащей и полной фактической и правовой инфраструктуры, что отличается от того, каким образом принимались Основные законы в прошлом».
Постановление БАГАЦ требует, чтобы новое правительство объяснило, почему недавно принятый закон должен применяться немедленно, а не со следующего Кнессета, и почему назначение Дери министром является разумным в сложившихся обстоятельствах.
Ранее Курсор писал, что в Кнессете приняли скандальные законы Дери и Смотрича. После ночного марафона 63-мя голосами Кнессет принял «закон Дери» и «закон Смотрича», которые вносят поправки в Основной закон.