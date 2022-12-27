В Кнессете приняли скандальные законы Дери и Смотрича

После ночного марафона 63-мя голосами Кнессет принял «закон Дери» и «закон Смотрича», которые вносят поправки в Основной закон.

Утром во вторник Кнессет принял законы, вызывавшие много споров — «Закон Дери» и «Закон Смотрича».

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Законы были приняты 63 голосами «за» при 55 голосах «против». При этом оппозиция пыталась оттянуть время, насколько это было возможно.

Цель «Закона Дери» — дать возможность председателю ШАС Арье Дери получить разрешение на назначение министром, поскольку израильский закон не позволяет занимать такие должности в правительстве людям, получившим тюремные сроки. Согласно поправке в Основной закон, теперь лица с условным сроком, но без отбывания реального заключения в тюрьме, как это было с Дери, смогут стать министрами.

В «Еш Атид» заявили: «Закон Дери — еще одно доказательство слабости [будущего премьер-министра Биньямина] Нетаньяху перед его экстремистскими партнерами. Биби слаб, и Дери знал, что он уступит ему так же, как уступает всем».

«Закон Смотрича» позволяет занимать должность министра внутри министерства. Это даст возможность председателю «Религиозного сионизма» Бецалелю Смотричу занимать должность в министерстве обороны в качестве координатора деятельности правительства на территориях и гражданской администрации Иудеи и Самарии, не будучи министром обороны.

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