Байден должен спасти Израиль от самого себя – известный журналист

Журналист New York Times Томас Фридман призывает президента США Джо Байдена «вмешаться» в кипящий внутренний кризис Израиля по поводу будущего судебной системы, чтобы «спасти» Израиль от его нынешнего руководства.

Об этом он написал в статье, опубликованной на сайте NYT.

В материале сказано, что Израиль оказался на пороге значительных перемен – полноценная демократия может стать «чем-то меньшим», что дестабилизирует ситуацию в регионе. Журналист считает, что Байден может быть единственным, кто способен помешать премьер-министру Биньямину Нетаниягу и его «экстремистской коалиции превратить Израиль в нелиберальный бастион фанатизма».

По словам Фридмана, «ультранационалистическое, ультраортодоксальное правительство, сформированное после того, как лагерь Нетаниягу выиграл выборы с минимальным перевесом голосов, ведет к захвату власти, который другая половина избирателей считает не только коррумпированным, но и угрожающим их собственным гражданским правам». Он пишет, что «Израиль, которого знал Джо Байден, исчезает» при правительстве, «враждебном американским ценностям» и демократической партии.

По мнению обозревателя, нынешняя ситуация «имеет прямое значение для интересов национальной безопасности США».

«У меня нет иллюзий в отношении того, что Байден может обратить вспять самые крайние тенденции, возникающие сегодня в Израиле, но он может подтолкнуть ситуацию к более здоровому пути и, возможно, предотвратить худшее с помощью жесткой любви, чего не может ни один другой посторонний», – сказано в материале.

Фридман считает, что самый острый кризис заключается в том, что израильские суды во главе с БАГАЦом в значительной степени были яростными защитниками прав человека, и особенно прав меньшинств. К этим меньшинствам обозреватель причисляет арабских граждан, граждан ЛГБТК и даже евреи-реформаторы и консервативные евреи, которые «хотят такой же свободы и прав религиозной практики, которыми пользуются ортодоксальные и ультраортодоксальные евреи». Однако с приходом нового правительства, по мнению Фридмана, все это оказалось под угрозой.

«Курсор» сообщал, что Блинкен сделал заявление о секретных документах Байдена.