Секретные документы Байдена: Блинкен сделал заявление

Госсекретарь Энтони Блинкен говорит, что будет полностью сотрудничать, если специальный прокурор, исследующий секретные документы президента США Джо Байдена, вызовет его на интервью.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что был удивлен, узнав, что какие-либо правительственные документы были доставлены в бывший офис президента Джо Байдена в Пенсильванском университете в Вашингтоне, и сказал, что он будет полностью сотрудничать, если специальный прокурор вызовет его на интервью.

Об этом сообщает The Hill.

Блинкен, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Великобритании, сказал, что ему ничего не известно о правительственных документах, обнаруженных в Центре Пенна-Байдена в Пенсильванском университете, где он работал управляющим директором.

«Короткий ответ — нет», — сказал Блинкен в ответ на вопрос, знает ли он о какой-либо причине, по которой секретные документы были упакованы и доставлены в центр, пока он был там.

«Как вы слышали от президента Байдена, около недели назад я был удивлен, узнав, что какие-либо правительственные документы были доставлены в Пенсильванский центр Байдена. В то время я не знал об этом. Белый дом, конечно же, указал, что администрация полностью сотрудничает с начатой проверкой, которую провело министерство юстиции, и я, конечно, сам буду полностью сотрудничать со спецпрокурором», — продолжил секретарь.

Блинкен занимал должность управляющего директора центра в 2018 году.

На прошлой неделе юрист Белого дома заявил, что «небольшое количество документов» с секретными пометками, которые связаны с Байденом и, по-видимому, принадлежат администрации тогдашнего президента США Барака Обамы, находятся на рассмотрении Министерства юстиции и Национального архива.

Позже стало известно, что помощники Байдена обнаружили как минимум еще одну партию секретных документов в месте, отдельном от вашингтонского офиса, который он использовал после ухода из администрации Обамы.

В субботу Белый дом заявил, что обнаружил пять дополнительных страниц секретных документов в доме Байдена в четверг, в тот же день, когда для рассмотрения этого вопроса был назначен специальный советник.

Обнаружение документов в вашингтонском офисе произошло 2 ноября. Но Белый дом не раскрывал находки до тех пор, пока о них не сообщил CBS News на прошлой неделе.

Байден впервые прокомментировал первоначальные выводы, заявив журналистам, что он «удивлен» обнаружением документов. Президент добавил, что его адвокаты «сделали то, что должны были сделать», когда сразу же позвонили в Национальный архив по поводу находки.

Республиканцы в Палате представителей требуют, чтобы Белый дом передал всю информацию, связанную с его поисками, в результате которых были обнаружены секретные документы.

Ранее Курсор писал, что у Байдена нашли еще несколько секретных документов. Американские президенты имею привычку оставлять у себя дома секретные государственные документы. Сначала несколько папок нашли у Трампа, а теперь и у Байдена.