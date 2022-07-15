Байден не согласился назвать Восточный Иерусалим будущей столицей ПА

Байден не поддержал просьбу властей Палестинской автономии и не признал Восточный Иерусалим как столицу будущего палестинского государства.

Президент США Джо Байден воздержался от признания Восточного Иерусалима столицей будущего палестинского государства. На этом настаивала администрация ПА во время переговоров перед встречей Махмуда Аббаса с президентом США.

Байден свою речь сформулировал так: «Иерусалим должен быть городом для всех его жителей, где статус-кво сохраняется в святых местах, где Иордания играет роль хранителя».

Президент также добавил: «Иерусалим занимает центральное место в национальных представлениях как палестинцев, так и израильтян — в вашей истории, в ваших верованиях, в вашем будущем».

При этом Джо Байден впервые призвал к созданию двух государств «в духе 1967 года» с взаимно согласованными обменами во время совместного заявления с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом в Бейт-Лехеме.

«На всей этой святой земле, где так много мест, имеющих значение для мусульман, христиан и евреев, мы все должны иметь возможность свободно исповедовать свою веру», — заявил Байден.

Хотя он не признал Восточный Иерусалим, его поддержка границ, существовавших до 1967 года, когда эта часть города не находилась под контролем Израиля, похоже, де-факто означает поддержку палестинской цели. Власти ПА рассчитывали, что он скажет об этом более определенно, но речь Байдена оказалась расплывчатой.

«Курсор» писал, что Байден рассказал, когда США могут применить силу против Ирана.