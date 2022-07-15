Байден рассказал, когда США могут применить силу против Ирана

Президент США Джо Байден заявил, что «единственное, что сейчас хуже Ирана, — это Иран с ядерным оружием».

США применят силу «в крайнем случае», чтобы помешать Ирану разработать ядерное оружие», — заявил президент США Джо Байден в интервью 12-му каналу.

«Единственное, что сейчас хуже Ирана, — это Иран с ядерным оружием», — сказал Байден, объясняя, почему США продолжают поддерживать возрождение соглашения с Ираном 2015 года.

«Я думаю, что отказ предыдущего президента от сделки был огромной ошибкой. Они ближе к ядерному оружию, чем когда-либо прежде. Мы можем действовать против сил Кудс и при этом иметь сделку, которая может ограничить ядерную программу», — сказал он.

На вопрос, предполагается ли применение силы против Ирана, Байден ответил: «В крайнем случае — да». Байден также заявил, что оставит КСИР в списке иностранных террористических организаций Госдепартамента, даже если это означает, что Иран не присоединится к соглашению.

Что касается его следующей остановки в Саудовской Аравии, Байден сказал, что собирается способствовать стабильности на Ближнем Востоке.

«США крайне заинтересованы в стабильности в регионе. Те, кто думал, что США оставят Ближний Восток позади и оставят вакуум, который заполнит Китай или Россия, — мы не можем этого допустить», — сказал Байден.

«Нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем займет много времени, но расширение отношений с точки зрения принятия присутствия друг друга и работы над некоторыми вещами имеет для меня смысл», — сказал он.

«Чем больше Израиль будет интегрироваться в регион как равный и принятый, тем больше вероятность того, что… он сможет договориться с палестинцами в будущем», — добавил президент.

Ранее Курсор писал, что Джо Байден заявил, что возобновление ядерной сделки теперь зависит от Ирана. Байден сказал СМИ, что он по-прежнему считает, что США должны вернуться к иранской ядерной сделке — и что ситуация сейчас находится в руках Ирана.

Также бывший депутат от «Ликуда» Юваль Штайниц заявил, что президент США Джо Байден должен использовать свой визит в регион на этой неделе, чтобы убедиться, что Иран знает о реальной военной угрозе со стороны США, если он продолжит продвигать свою ядерную программу.

Ранее Курсор писал, что в МАГАТЭ заявили, что Иран начал обогащение урана передовыми центрифугами в Фордо. По данным МАГАТЭ, так планируется обогащать уран до 20 процентов, что составляет около 90 процентов от уровня, позволяющего использовать уран в ядерных бомбах.

Также посол США сказал, что Иран добился «тревожного прогресса» в обогащении урана. В Катаре состоялись непрямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном, направленные на то, чтобы выйти из тупика по поводу того, как спасти ядерное соглашение 2015 года.

Ранее Курсор писал, что в Евросоюзе заявили, что у Ирана осталось мало времени для возобновления ядерного соглашения. Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель заявил, что Иран должен прямо сейчас предоставить шаги для решения всех проблем перед подписанием ядерного соглашения.

Лапид — Макрону: Мир должен отреагировать на иранскую угрозу. Премьер-министр Израиля на встрече с президентом Франции заявил, что Иран нарушает все соглашения, обогащает уран сверх разрешенного уровня и убрал камеры со своих ядерных объектов.

Напомним, что США обвиняют Иран в провале ядерных переговоров: «Никакого прогресса».