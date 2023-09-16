Байден, Сунак и Зеленский поздравили израильтян с Рош ха-Шана

Лидеры ряд стран опубликовали свои поздравления еврейскому народу с праздником Рош ха-Шана и подчеркнули важность борьбы с растущим антисемитизмом во всем мире.
Об этом сообщает "Новости Израиля".
Президент США Джо Байден, обратившись к еврейскому народу, отметил: "В этот период саморефлексии и осознания наших грехов мы обретаем надежду, которую приносит наступающий год. Мы должны защищать поколения американских евреев, ценности и культуру которых сформировали эту нацию и обогатили жизнь ее граждан".
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак приветствовал еврейские семьи в Соединенном королевстве и по всему миру, отметив вклад британских евреев в успех своей страны и выразив радость по поводу процветания живой и разнообразной еврейской религии в Великобритании. Он также обещал в ближайшее время принять закон о запрете антиизраильских бойкотов.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейские общины Украины и всего мира, выразив надежду на новое начало и более светлое будущее, а также призывая к борьбе со злом и восстановлению мира.
Президент Германии подчеркнул в своем обращении необходимость борьбы с антисемитизмом, который он назвал неприемлемым явлением.
Президент Индии Нарендра Моди поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, дружественный народ Израиля и все еврейские общины по всему миру с праздником Рош ха-Шана.
Также в преддверии Рош ха-Шана премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с обращением к израильскому народу.