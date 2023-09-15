Нетаниягу обратился к израильтянам в преддверии Рош ха-Шана

Глава правительства подчеркнул, что "мы всегда должны помнить, что мы один народ, одна нация, одна армия с общим прошлым и общим будущим".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обратился к израильтянам с поздравлением по случаю праздника Рош ха-Шана.

В своем обращении глава правительства пожелал всем нам "больше единства в народе и меньше раскола внутри нас".

"При демократии всегда возникают разногласия, но мы всегда должны помнить, что мы один народ, одна нация, одна армия с общим прошлым и общим будущим. Мы стремимся к согласию, если хотят согласия, как мы хотим его достичь, можно к нему прийти, и, я надеюсь, так и произойдет", - подчеркнул Нетаниягу.

По словам премьера, в следующем году нас ожидают "серьезные вызовы и исторические возможности" - прежде всего в сфере безопасности.

"Мы наносим удары и вблизи, и далеко, непрерывно боремся с террором, чтобы позаботиться о вашей безопасности, граждане Израиля. Во-вторых, у нас есть большая возможность достижения мира", - уверен Нетаниягу.

Он уточнил, что после подписания Авраамских соглашений Израиль продолжает работу в установлении мира.

Третьим заданием правительства Нетаниягу назвал борьбу с дороговизной жизни.

"Мы предпринимаем меры, которых не было на протяжении 70 лет. Что хорошо для Европы - хорошо для Израиля. Мы откроем рынки Израиля для десятков тысяч европейских товаров по тем же ценам. Вы все почувствуете на вашем кармане", - пообещал премьер.

Он также подчеркнул важность работы в направлении развития искусственного интеллекта.

"Мы действуем, чтобы гарантировать, что Израиль будет среди мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта. И особенно я хочу использовать эти технологии для создания равных возможностей для всех израильских детей. Все обязаны иметь знания и доступ к ИИ, уметь пользоваться искусственным интеллектом", - сказал Нетаниягу.

Как сообщал Курсор, накануне Рош ха-Шана, еврейского Нового года, который начинается с заходом солнца в пятницу, большинство израильтян заявили, что серьезно встревожены предстоящим новым годом.

Также мы писали о том, что раввина Берланда не пропустили в Украину для празднования Рош ха-Шана в Умани.