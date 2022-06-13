Байден: Визит на Ближний Восток в июле будет посвящен национальной безопасности израильтян

Ожидается, что 14 июля Байден встретится с высшим эшелоном израильских лидеров, включая премьер-министра Нафтали Беннета, министра обороны Бени Ганца, министра иностранных дел Яира Лапида и президента Ицхака Герцога.

Поездка президента США Джо Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию запланирована на несколько дней в середине июля, подтвердили американские и израильские официальные лица.

Об этом сообщает World Israel News.

По словам представителя Совета национальной безопасности, региональная стабильность является главной причиной первого визита Байдена в регион с тех пор, как полтора года назад он стал президентом.

«Поездка проходит в контексте важной повестки дня с Саудовской Аравией, Израилем и другими странами Ближнего Востока. Это направлено ​​на достижение результатов для американского народа, а также на прекращение войн и руководство с помощью дипломатии для обеспечения стабильности в ближневосточном регионе», — сказал представитель.

На следующий день Байден встретится с президентом ПА Махмудом Аббасом в Вифлееме и посетит церковь Рождества Христова.

Затем Байден отправится в Саудовскую Аравию, где, согласно предварительному плану, он встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом в Эр-Рияде.

В воскресенье президент сообщил репортерам в Вашингтоне, что причина его поездки в том, что в Саудовской Аравии состоится «большая встреча», которая «имеет отношение к национальной безопасности для них — для израильтян…».

Ранее Курсор писал, что визит Байдена в Израиль отложен без объяснения причин.