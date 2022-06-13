Визит Байдена в Израиль перенесен на даты 13-14 июля

Официально о целях и сроках визита американского президента Белый дом должен объявить в течение ближайших часов. По предварительной информации, визит назначен на 14 июля.

Администрация президента США Джо Байдена сообщила новые предполагаемые даты визита в Израиль. Скорее всего, официальный визит, который станет первым после вступления в должность, состоится 14 июля.

Официальное заявление Белого дома о поездке должно быть опубликовано в ближайшие 24 часа.

Запланировано, что в ходе визита на Ближний Восток Джо Байден также посетит Саудовскую Аравию, где встретится с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом и обсудит с ним саудовско-израильские отношения.

Шаги по сближению Иерусалима и Эр-Рияда считаются главной целью турне президента по Ближнему Востоку. Предварительно ожидается, что по вопросу увеличения добычи нефти будет проведена отдельная большая встреча.

Президент США Байден встретится с премьер-министром и президентом Израиля, посетит мемориальный комплекс «Яд Вашем». Он также намерен встретиться с председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом, однако пока неясно, где состоится эта встреча — в Рамалле или в Бейт-Лехеме (Вифлеем).

Сообщается, что Байден хочет посетить арабскую больницу в Восточном Иерусалиме без израильского сопровождения, против чего выступает Израиль, поскольку это может быть истолковано как попытка американцев установить факты на месте.

На прошлой неделе Байден отверг сообщения о запланированном официальном визите в Саудовскую Аравию: «На данный момент у меня нет никаких прямых планов. Но я занимаюсь тем, что пытаюсь работать над тем, как мы можем обеспечить большую стабильность и мир на Ближнем Востоке».

Ранее сообщалось об отмене всех запланированных визитов Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию и переносе на июль. При этом пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что поездка никогда не была подтверждена.

Ранее «Курсор» писал, что визит Байдена в Израиль отложен без объяснения причин.

Также сайт сообщал, что Байден хочет встретиться с Махмудом Аббасом в Рамалле.