Байден высказался о новом правительстве Израиля

Президент США Джо Байден говорит, что он с нетерпением ждет совместной работы с премьер-министром Биньямином Нетаниягу для продвижения мира на Ближнем Востоке.

Об этом сообщили на сайте Белого дома.

«Сегодня Кнессет Израиля проголосовал за ратификацию нового правительства Израиля под руководством премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Я с нетерпением жду совместной работы с премьер-министром Нетаниягу, который был моим другом на протяжении десятилетий, для совместного решения многих проблем и возможностей, стоящих перед Израилем и ближневосточным регионом, включая угрозы со стороны Ирана», — говорится в заявлении Байдена.

По словам американского лидера, с самого начала его администрации он и партнеры работали над продвижением на Ближнем Востоке, в том числе между израильтянами и палестинцами.

«Мы стремимся продолжить эту важную работу с новым правительством Израиля под руководством премьер-министра Нетаниягу. И, как и во всей моей администрации, Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать решение о создании двух государств и выступать против политики, которая ставит под угрозу его жизнеспособность или противоречит нашим общим интересам и ценностям», — сказано в заявлении.

Несколько ранее посол США в Израиле Том Нидес поздравил премьер-министра Биньямина Нетаниягу с приведением к присяге правительства. По его словам, отношения между Иерусалимом и Вашингтоном будут и впредь поддерживаться и укрепляться.

«Курсор» сообщал, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Нетаниягу с вступлением в должность. Она сказала, что с нетерпением ждет работы над тем, чтобы укрепить партнерство, содействовать миру на Ближнем Востоке и устранять последствия войны *россии против Украины.

Помимо этого Нетаниягу рассказал, как прошла встреча с Лапидом.

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